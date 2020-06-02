Gezi Parkı paylaşımı yapan Başkan Aras'a tepki

MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın Gezi Parkı eylemlerinin 7'nci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen yazılı bir açıklamayla sert tepki gösterdi. Gökmen, Aras'a "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı isyan edenlerle, vatan hainleriyle beraber misiniz?" diye sordu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gezi Parkı eylemlerinin 7'nci yılı nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Direnenlere ve kaybettiklerimize saygıyla. Gezi 7 yaşında" paylaşımı yaptı. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, yazılı basın açıklaması yaparak, Aras'ın paylaşımına tepki gösterdi. Gökmen, Aras'ı sert bir dille eleştirdiği açıklamasında şunları kaydetti.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı isyan edenlerle, vatan hainleriyle beraber misiniz Ahmet Aras? Gezi Parkı olaylarının 7'nci yılında yapmış olduğunuz paylaşımı, yüreğimiz yanarak okuduk. Biz, sizi vatanını, milletini, bayrağını ve devletini seven biri zannediyorduk. Alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir isyan hareketi olan Gezi Parkı olaylarını övmek size mi kaldı? Vatan hainlerini bir de selamladığınızı söylüyorsunuz. Hiç mi vicdanınız rahatsız olmuyor? Hangi vatan haini örgütten talimat alıyorsunuz? Hangi vatan hainleri sizi bu gibi açıklamalar yapmaya zorluyor? Bugüne kadar vatanımızı, devletimizi bölmek isteyenlerle ilişkileriniz ortada. Bu konuda hiçbir soruya cevap veremiyorsunuz. Vatan hainlerinin yardakçılarını yanınızda tutmaya devam ediyorsunuz. Amacınız nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı alenen isyan eden bir etkinliğe nasıl destek verirsiniz? Siz kimsiniz? Kendinizi bu devletten üstün mü görüyorsunuz? Gezi Parkı olayları sadece ağaçlarla ilgili değildir. Bu olayların arkasında vatan haini birçok örgüt ve kişi vardır. Siz Ahmet Aras bu kişileri överken amacınız nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne siz de mi baş kaldırıyorsunuz? Vatan hainlerinin bu fotoğrafını savunacak kadar gözünüz kör mü? Vatan hainlerini selamlayacağınıza, bu ülkeye hizmet etmeye çalışın. Altında olduğunuz bayrağa saygı gösterin. Yapmış olduğunuz bu açıklamayı sadece kınamıyoruz. Sözlerinizi lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Tek devlet, tek bayrak, tek vatandır. Vatan hainleri ve işbirlikçileri asla başaramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında olan herkesi lanetliyoruz."

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Kaynak: DHA