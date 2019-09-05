Gezi provokasyonunun elebaşısıydı! İBB'de Daire Başkanı oldu!

İBB'de yüzlerce işçinin işten atılmasının yankıları devam ediyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de çok tepki çekecek bir atamaya imza attı.

GEZİ PROVOKASYONU'NUN SÖZCÜSÜ TAYFUN KAHRAMAN, İBB'DE "KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANI" OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine, Taksim Dayanışması üyesi Tayfun Kahraman'ı atadı.

Kahraman, 2013'teki Gezi provokasyonu sırasında Taksim Dayanışması adına basın karşısına çıkarak, vatandaşların büyük tepkisini çeken bildiriyi okumuştu.

Bildiride şu talepler yer alıyordu:

- Gezi Parkı park olarak kalmalıdır. Gezi Parkı'na topçu kışlası veya başka bir yapı yapılmayacağının açıklanması

- AKM'nin yıkımından vazgeçilmesi

- Başta İstanbul, Ankara ve Hatay valileri ve emniyet müdürleri olmak üzere olayların yaşanmasına neden olan sorumluların görevden alınması

- Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanımının yasaklanması

- Gösterilere katılan ve gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması

- 3. Köprü'nün yapımından vazgeçilmesi

- 3. Havalimanı'nın (İstanbul Havalimanı) yapımından vazgeçilmesi

- Kanal İstanbul'un yapımından vazgeçilmesi

- HES'lerin yapımından vazgeçilmesi.