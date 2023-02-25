Gezim Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gezim Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gezim Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gezim Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gezim Krasniqi 5 Ocak 1990 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Gëzim Krasniqi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gezim Krasniqi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DD Management Group yapmaktadır. Gezim Krasniqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gezim Krasniqi'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gezim Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gezim Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gezim Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gezim Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2008 yılında Besa Kavajë U19

1 Temmuz 2009 yılında KS Besa

5 Temmuz 2013 yılında FK Partizani

15 Ağustos 2014 yılında Flamurtari FC

1 Ocak 2015 yılında FK Partizani

13 Ocak 2018 yılında Rabotnicki

22 Ağustos 2018 yılında FK Kukësi

31 Ağustos 2020 yılında KF Egnatia

20 Temmuz 2022 yılında KF Erzeni

Gezim Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gezim Krasniqi şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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