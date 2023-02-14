Gezim Pepsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gezim Pepsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gezim Pepsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gezim Pepsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gezim Pepsi 12 Temmuz 1998 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gëzim Rexhep Pepshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gezim Pepsi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Gezim Pepsi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gezim Pepsi'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gezim Pepsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gezim Pepsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gezim Pepsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gezim Pepsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel

2 Temmuz 2018 yılında FC Aarau

10 Şubat 2020 yılında FC Basel

11 Şubat 2020 yılında FC Winterthur

30 Ağu 2022 yılında FC Vaduz

Gezim Pepsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gezim Pepsi şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gezim Pepsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Basel

Kosova U21 takımında 21 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 7 numaralı formasıyla 30 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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