Ghaem Eslamikhah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ghaem Eslamikhah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ghaem Eslamikhah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ghaem Eslamikhah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ghaem Eslamikhah 17 Ocak 1995 tarihinde Dehdasht،Kohgiluye va boyerahmad şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da قائم اسلامی خواه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ghaem Eslamikhah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ghaem Eslamikhah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 12 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ghaem Eslamikhah'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ghaem Eslamikhah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ghaem Eslamikhah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ghaem Eslamikhah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ghaem Eslamikhah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Foolad Yasuj

1 Temmuz 2015 yılında Naft Gachsaran

1 Temmuz 2016 yılında Baadraan

19 Aralık 2017 yılında Tractor Sazi

1 Ekim 2019 yılında Machine Sazi

12 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

Ghaem Eslamikhah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ghaem Eslamikhah şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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