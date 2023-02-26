Ghampani Lungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ghampani Lungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ghampani Lungu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ghampani Lungu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ghampani Lungu 19 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.Gerçek adı da Ghampani Jones Lungu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ghampani Lungu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ghampani Lungu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 7 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Ghampani Lungu'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ghampani Lungu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ghampani Lungu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ghampani Lungu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ghampani Lungu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2018 yılında SuperSport Utd.

Ghampani Lungu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ghampani Lungu şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Ghampani Lungu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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