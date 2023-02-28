Ghanam Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ghanam Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ghanam Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ghanam Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ghanam Mohamed 12 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ghanam Mohamed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ghanam Mohamed'nin Future FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ghanam Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ghanam Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ghanam Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ghanam Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2017 yılında El Gouna

1 Temmuz 2018 yılında Entag El Harby

1 Eylül 2021 yılında Future FC

Ghanam Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ghanam Mohamed şuan Future FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Ghanam Mohamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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