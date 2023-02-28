Gharib Yasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gharib Yasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gharib Yasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gharib Yasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gharib Yasser 1 Ocak 1997 tarihinde Itay El Barud şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Gharib Yasser Gharib şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gharib Yasser Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Gharib Yasser'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gharib Yasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gharib Yasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gharib Yasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gharib Yasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında El Raja

1 Kasım 2020 yılında Harras Hodoud

Gharib Yasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gharib Yasser şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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