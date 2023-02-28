Gheorghe Andronic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Andronic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gheorghe Andronic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gheorghe Andronic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gheorghe Andronic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Andronic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gheorghe Andronic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Andronic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gheorghe Andronic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gheorghe Andronic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gheorghe Andronic 25 Eylül 1991 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur.  Moldova,Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gheorghe Andronic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gheorghe Andronic'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gheorghe Andronic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gicuandronic10/

Gheorghe Andronic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gheorghe Andronic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Gheorghe Andronic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gheorghe Andronic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2010 yılında NK Lokomotiva

27 Ağustos 2010 yılında HNK Gorica

31 Aralık 2010 yılında NK Lokomotiva

28 Ocak 2011 yılında Värnamo

1 Ocak 2012 yılında Degerfors

28 Ocak 2013 yılında Zimbru Chisinau

1 Temmuz 2013 yılında Milsami

29 Temmuz 2019 yılında Astra Giurgiu

30 Mart 2020 yılında Rukh

15 Ekim 2020 yılında CSF Speranta

29 Ocak 2021 yılında SCM Gloria Buzau

16 Eylül 2021 yılında Milsami

31 Ocak 2023 yılında Zimbru Chisinau

Gheorghe Andronic kimdir

Gheorghe Andronic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gheorghe Andronic şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zimbru Chişinău

Gheorghe Andronic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gheorghe Andronic nereli

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