Gheorghe Brinzaniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Brinzaniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gheorghe Brinzaniuc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gheorghe Brinzaniuc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gheorghe Brinzaniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Brinzaniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gheorghe Brinzaniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Brinzaniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gheorghe Brinzaniuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gheorghe Brinzaniuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gheorghe Brinzaniuc 6 Mayıs 2001 tarihinde Sîngera şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Gheorghe Brînzaniuc şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gheorghe Brinzaniuc Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gheorghe Brinzaniuc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gheorghe Brinzaniuc'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gheorghe Brinzaniuc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gicu2001/

Gheorghe Brinzaniuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gheorghe Brinzaniuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gheorghe Brinzaniuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gheorghe Brinzaniuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Zimbru Chisinau

15 Şubat 2021 yılında Petrocub

1 Temmuz 2021 yılında Spartanii

28 Temmuz 2022 yılında Dacia Buiucani

Gheorghe Brinzaniuc kimdir

Gheorghe Brinzaniuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gheorghe Brinzaniuc şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Zimbru

Gheorghe Brinzaniuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova U21 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gheorghe Brinzaniuc nereli

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