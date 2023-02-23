Gheorghe Grozav kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Grozav Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gheorghe Grozav adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gheorghe Grozav Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gheorghe Grozav 29 Eylül 1990 tarihinde Alba Iulia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gheorghe Teodor Grozav şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gheorghe Grozav Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Gheorghe Grozav, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gheorghe Grozav'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gheorghe Grozav Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gheorghe Grozav isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gheorghe Grozav Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gheorghe Grozav futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Alba Iulia

1 Ocak 2010 yılında Standard Liège

1 Ağustos 2011 yılında U Cluj

30 Haziran 2012 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2012 yılında Petrolul

29 Ağustos 2013 yılında Terek Grozny

2 Şubat 2015 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2015 yılında Terek Grozny

27 Temmuz 2017 yılında Karabükspor

17 Ocak 2018 yılında Bursaspor

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2018 yılında FC Dinamo

2 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2019 yılında Kisvárda

31 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2020 yılında Diósgyőr

24 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2022 yılında Petrolul

Gheorghe Grozav Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gheorghe Grozav şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Gheorghe Grozav Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 10 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 5 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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