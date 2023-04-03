Gheorghe Tomsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Tomsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gheorghe Tomsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gheorghe Tomsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gheorghe Tomsa 16 Haziran 2003 tarihinde Sighetu Marmaţiei şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gheorghe Gabriel Tomşa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gheorghe Tomsa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gheorghe Tomsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gheorghe Tomsa'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gheorghe Tomsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gheorghe Tomsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gheorghe Tomsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gheorghe Tomsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Hermannstadt

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj U19

Gheorghe Tomsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gheorghe Tomsa şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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