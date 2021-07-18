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  4. Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

Siyah beyazlı takımla limit sorunu nedeniyle anlaşamayan 29 yaşındaki Cezayirli futbolcu Ghezzal'ın, Galatasaray'ın 2 milyon 650 bin Euro artı performans bonuslarını kabul ettiği iddia edildi. Tecrübeli oyuncusu takımında görmek isteyen Beşiktaş taraftarı anlaşmaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

Beşiktaş'ın yıllık 2.5 milyon Euro'dan yukarı çıkamaması, Ghezzal'ı Galatasaray'a itti. Sağ kanat oyuncusunun menajeri siyah beyazlı takımın teklifini reddetti ve yönünü Galatasaray'a çevirdi. 

Siyah-beyazlıların yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Cezayirli oyuncunun Aslan'la 2 milyon 650 bin Euro yıllık garanti ücret ve performans bonus karşılığı anlaşma sağladığı iddia edildi. 

Transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü sarı kırmızılı ekip İngiltere'den onay geldiği anda  PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için UEFA'ya verilecek listeye Ghezzal'ı da ekleyecek. 

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Beşiktaş ve Galatasaray 'ı karşı karşıya getiren Cezayirli oyuncu şu ana kadar transfer dönemine damga vuran tek isim oldu. Tecrübeli oyuncu 31 lig maçında 8 gol, 17 asistle skora katkı sağladı ve çifte kupalı sezonda adını duyurdu. 

Beşiktaşlı taraftarlar çıkan haberler sonrası Twitter'da bir kampanya başlattı. Siyah-beyazlılar, Ghezzal'a menajerini değiştirmesini ve Beşiktaş'a gelmesi için mesajlar yağdırdı.

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

MARRONE'DEN GALATASARAY'A 'ETİK DIŞI' TEPKİSİ

Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone de Instagram hesabından Galatasaray'ın Ghezzal'a teklif vermesinin etik dışı olduğunu söyledi. Marrone paylaşımında, ''Neden kimse burada bunları söylemiyor? Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa herkes etik dışı olduğunu söyler. Juventus önceki sezonda takımda oynayan oyuncuyla pazarlık yaparken Milan ya da Inter girmez, başka teklif vermez. Neden kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" sözlerini kullandı. 

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

LIONEL CAROLE

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Strasbourg -> Kayserispor Bonservis: Bedelsiz

MEHMET TOPAL

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Başakşehir -> Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz

LUCAS CASTRO

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Fatih Karagümrük -> Adana Demirspor Bonservis: Açıklanmadı

BARIŞ ALPER YILMAZ

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Ankara Keçiörengücü -> Galatasaray Bonservis: 1.5 milyon Euro

DENI MILOSEVIC

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Konyaspor -> Antalyaspor Bonservis: Bedelsiz

BALOTELLI

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

Monza -> Adana Demirspor Bonservis: Bedelsiz

SALİH UÇAN

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

Alanyaspor -> Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz

OKAN KOCUK

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

Galatasaray -> Giresunspor Bonservis: Kiralık

ASSOMBALONGA

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

Middlesbrough -> Adana Demirspor Bonservis: Bedelsiz

GÜRAY VURAL

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

Gaziantep FK -> Antalyaspor Bonservis: Bedelsiz

AHMED KUTUCU

Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

Schalke 04-> Başakşehir Bonservis: Açıklanmadı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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