Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı, sosyal medya ayağa kalktı!

Beşiktaş'ın yıllık 2.5 milyon Euro'dan yukarı çıkamaması, Ghezzal'ı Galatasaray'a itti. Sağ kanat oyuncusunun menajeri siyah beyazlı takımın teklifini reddetti ve yönünü Galatasaray'a çevirdi.

Siyah-beyazlıların yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Cezayirli oyuncunun Aslan'la 2 milyon 650 bin Euro yıllık garanti ücret ve performans bonus karşılığı anlaşma sağladığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü sarı kırmızılı ekip İngiltere'den onay geldiği anda PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için UEFA'ya verilecek listeye Ghezzal'ı da ekleyecek.

TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Beşiktaş ve Galatasaray 'ı karşı karşıya getiren Cezayirli oyuncu şu ana kadar transfer dönemine damga vuran tek isim oldu. Tecrübeli oyuncu 31 lig maçında 8 gol, 17 asistle skora katkı sağladı ve çifte kupalı sezonda adını duyurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar çıkan haberler sonrası Twitter'da bir kampanya başlattı. Siyah-beyazlılar, Ghezzal'a menajerini değiştirmesini ve Beşiktaş'a gelmesi için mesajlar yağdırdı.

MARRONE'DEN GALATASARAY'A 'ETİK DIŞI' TEPKİSİ

Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone de Instagram hesabından Galatasaray'ın Ghezzal'a teklif vermesinin etik dışı olduğunu söyledi. Marrone paylaşımında, ''Neden kimse burada bunları söylemiyor? Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa herkes etik dışı olduğunu söyler. Juventus önceki sezonda takımda oynayan oyuncuyla pazarlık yaparken Milan ya da Inter girmez, başka teklif vermez. Neden kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" sözlerini kullandı.

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