Ghezzal'dan flaş açıklama: Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'la anlaştığım yalan!

Yaz transfer sezonunda işini şansa bırakmak istemeyen takımlar, takımına katkı verecek oyuncular için kıyasıya mücadele ediyor. Bu doğrultuda Beşiktaş ve Galatasaray ise günlerdir Rachid Ghezzal için yarışıyor. İki takımın da ilgisini saklamadığı Cezayir'li oyuncu için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

BABASININ AÇIKLAMA YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiada Rachid Ghezzal'ın babasının açıklamada bulunduğu ve Galatasaray'ın oğluna karşı ilgisi olduğunu ama bunu reddettiklerini söylediği ifade edilmişti. Oğlunun Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve önümüzdeki sezon da burada kalacağını söylediği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

GHEZZAL YALANLADI

29 yaşındaki Cezayir'li yıldızın bugün yaptığı Instagram paylaşımı bütün sporseverleri şaşırttı. Hakkında çıkan bu iddiaları yalanlayan Ghezzal'ın böyle bir açıklamada bulunması Galatasaray'a bir açık kapı bıraktığı iddialarına neden oldu. Oyuncunun hangi takımla anlaşacağı ise herkes tarafından merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'I SİLDİ

Öte yandan Ghezzal'ın Instagram hesabında bulunan "Beşiktaş" yazısı ve kartal emojisi de silindi. Bu yazıların kaldırılması ve Ghezzal'ın yaptığı açıklama Galatasaray'la anlaşmaya yakın olduğu yönünde yorumlandı. Oyuncunun kısa süre içerisinde bir takımla anlaşması bekleniyor.