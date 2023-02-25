Ghiles Guenaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ghiles Guenaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ghiles Guenaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ghiles Guenaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ghiles Guenaoui 2 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ghiles Guenaoui Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ghiles Guenaoui'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ghiles Guenaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ghiles Guenaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ghiles Guenaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ghiles Guenaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Paradou AC

28 Temmuz 2022 yılında ES Sétif

Ghiles Guenaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ghiles Guenaoui şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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