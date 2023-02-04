Ghjuvanni Quilichini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ghjuvanni Quilichini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ghjuvanni Quilichini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ghjuvanni Quilichini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ghjuvanni Quilichini 1 Eylül 2002 tarihinde Ajaccio şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ghjuvanni Quilichini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ghjuvanni Quilichini, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ghjuvanni Quilichini'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ghjuvanni Quilichini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ghjuvanniquili1

http://instagram.com/ghjuvanni.quilichini

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Ghjuvanni Quilichini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ghjuvanni Quilichini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ghjuvanni Quilichini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ghjuvanni Quilichini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında AC Ajaccio

Ghjuvanni Quilichini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ghjuvanni Quilichini şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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