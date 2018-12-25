Ghosn’un yardımcısı için kefalet kararı

Tokyo Bölge Mahkemesi, Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin kefaletle serbest kalma talebini onayladı. Savcıların karara itiraz haklarının bulunduğu öğrenildi.

Tokyo Bölge Mahkemesi, Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin kefaletle serbest kalma talebini değerlendirdi. Kelly'nin 70 milyon Yen (yaklaşık 3 milyon 400 bin lira) kefaletle serbest kalmasına hükmeden mahkemenin kararına, savcıların itiraz hakkı bulunuyor.

Kelly, 19 Kasım'dan bu yana Ghosn ile birlikte Tokyo hapishanesinde bulunuyor. İkili, Ghosn'un gelirinin 5 yıl süreyle düşük gösterilmesi ve 2016'dan 2018'e dek şirketin menkul kıymet raporlarını tahrif edilmesine yönelik iddialarla suçlanıyor.

Kaynak: İHA