GHOST, Suudi Arabistan yolcusu

Türk Savunma Sanayi firması ASER Teknoloji'nin geliştirdiği, droneları tespit ederek etkisiz hale getiren Anti Drone çözümü GHOST sistemi, Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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GHOST, Suudi Arabistan yolcusu

Türk Savunma Sanayi firması ASER Teknoloji'nin geliştirdiği, droneları tespit ederek etkisiz hale getiren Anti Drone çözümü GHOST sistemi, Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suudi Arabistan Kraliyeti arasında Savunma Sanayi alanında geliştirilen işbirliği devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Swiss Otel'de düzenlenen törende, Türk Savunma Sanayi firması olan ASER Teknoloji tarafından 2017 yılından beri geliştirilen Anti Drone çözümü GHOST sistemi, GHADI Holding aracılığıyla Suudi Arabistan'a ihraç edildi.

2005 yılından bugüne ODTÜ Teknokent'te Araştırma Geliştirme faaliyetlerini sürdüren ASER Teknoloji'nin geliştirdiği GHOST radar; insansız hava araçlarına karşı 360 derece durumsal algılama, tespit ve sınıflandırma yapan bir radar sistemidir. Yüksek radar hassasiyeti, tüm hava koşulunda çalışabilme yeteneğiyle; 11 kilometreden yaya, 19 kilometreden helikopter, 22 kilometreden araç ve 33 kilometreden de tank tespiti yapabilmektedir.

GHOST, Suudi Arabistan yolcusu

GHOST, Suudi Arabistan yolcusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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