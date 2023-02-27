Gi Hun Ahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gi Hun Ahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gi Hun Ahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gi Hun Ahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gi Hun Ahn 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 안기훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gi Hun Ahn Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yangju Citizen futbol takımında oynamaktadır. Yangju Citizen takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gi Hun Ahn'nin Yangju Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gi Hun Ahn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahngihun10/

Gi Hun Ahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gi Hun Ahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gi Hun Ahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gi Hun Ahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Musan MS

1 Ocak 2018 yılında FC Seoul U18

7 Ocak 2021 yılında FC Seoul

1 Ocak 2023 yılında Yangju Citizen

Gi Hun Ahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gi Hun Ahn şuan Yangju Citizen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gimhae Oedong Elementary School (김해외동초등학교, 2012-2014),Musan Middle School (무산중학교, 2015-2017),FC Seoul U18 (오산고등학교, 2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.