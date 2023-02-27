Gi Hyuk Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gi Hyuk Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gi Hyuk Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gi Hyuk Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gi Hyuk Lee 7 Temmuz 2000 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이기혁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gi Hyuk Lee Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gi Hyuk Lee'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gi Hyuk Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gi Hyuk Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gi Hyuk Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gi Hyuk Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2019 yılında Ulsan Univ.

12 Ocak 2021 yılında Suwon FC

4 Ocak 2023 yılında Jeju United

Gi Hyuk Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gi Hyuk Lee şuan Jeju United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gi Hyuk Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Wooi Elementary School (서울우이초등학교, 2009-2012),Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2013-2015),Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2016-2018),University of Ulsan (울산대학교, 2019-2020)

Güney Kore takımında 25 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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