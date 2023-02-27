Gi Hyuk Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gi Hyuk Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gi Hyuk Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gi Hyuk Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gi Hyuk Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gi Hyuk Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gi Hyuk Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gi Hyuk Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gi Hyuk Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gi Hyuk Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gi Hyuk Lee 7 Temmuz 2000 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이기혁 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gi Hyuk Lee Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gi Hyuk Lee'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gi Hyuk Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gi Hyuk Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Gi Hyuk Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gi Hyuk Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2019 yılında Ulsan Univ.

12 Ocak 2021 yılında Suwon FC

4 Ocak 2023 yılında Jeju United

Gi Hyuk Lee kimdir

Gi Hyuk Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gi Hyuk Lee şuan Jeju United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Wooi Elementary School (서울우이초등학교, 2009-2012),
Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2013-2015),
Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2016-2018),
University of Ulsan (울산대학교, 2019-2020)

Gi Hyuk Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 25 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gi Hyuk Lee nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Seok Yeong Yun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Yeong Yun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seok Yeong Yun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Yeong Yun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Masoud Shojaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Shojaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Masoud Shojaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Shojaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İn Soo Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Soo Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İn Soo Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Soo Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dariush Shojaeian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dariush Shojaeian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dariush Shojaeian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dariush Shojaeian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi