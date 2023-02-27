Gi Hyun Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gi Hyun Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gi Hyun Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gi Hyun Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gi Hyun Park 10 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박기현 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gi Hyun Park Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gi Hyun Park'nin Gangwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gi Hyun Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gi Hyun Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gi Hyun Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gi Hyun Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Shillim MS

1 Ocak 2020 yılında Gangwon FC U18

14 Temmuz 2022 yılında Gangwon FC

Gi Hyun Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gi Hyun Park şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Youngshin Elementary School (서울영신초등학교, 2013),Seoul Winning FC U12 (서울 Winning FC U12, 2014),Seoul Daedong Elementary School (서울대동초등학교, 2015-2016),Mokdong Middle School (목동중학교, 2017),Shillim Middle School (신림중학교, 2018-2019),Gangwon FC U18 (강릉제일고등학교, 2020-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.