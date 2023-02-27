Gi Sli Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gi Sli Thordarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gi Sli Thordarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gi Sli Thordarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gi Sli Thordarson 12 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Gísli Gottskálk Þórðarson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gi Sli Thordarson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gi Sli Thordarson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Gi Sli Thordarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gi Sli Thordarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ekim 2020 yılında Bologna U17
30 Haziran 2021 yılında Breidablik U19
1 Temmuz 2021 yılında Bologna U18
1 Temmuz 2022 yılında Víkingur
Gi Sli Thordarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gi Sli Thordarson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Gi Sli Thordarson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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