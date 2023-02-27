Gi Sli Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gi Sli Thordarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gi Sli Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gi Sli Thordarson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.