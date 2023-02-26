Gia Apkhazava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gia Apkhazava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gia Apkhazava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gia Apkhazava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gia Apkhazava 5 Eylül 2002 tarihinde Kobuleti şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გია აფხაზავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gia Apkhazava Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.S. yapmaktadır. Gia Apkhazava, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gia Apkhazava'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gia Apkhazava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gia Apkhazava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gia Apkhazava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gia Apkhazava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Shukura II

1 Ocak 2021 yılında Shukura

3 Mart 2022 yılında Isloch

6 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Shukura

Gia Apkhazava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gia Apkhazava şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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