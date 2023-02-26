Gia Chaduneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gia Chaduneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gia Chaduneli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gia Chaduneli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gia Chaduneli 15 Mayıs 1994 tarihinde Poti şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გია ჩადუნელი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gia Chaduneli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gia Chaduneli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gia Chaduneli'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gia Chaduneli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gia Chaduneli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gia Chaduneli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gia Chaduneli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Kolkheti Poti

1 Ağustos 2015 yılında Guria

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2018 yılında FC Dila

10 Ocak 2020 yılında FC Gagra

1 Ocak 2022 yılında Saburtalo

Gia Chaduneli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gia Chaduneli şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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