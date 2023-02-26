Giacomo Uggeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giacomo Uggeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giacomo Uggeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giacomo Uggeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giacomo Uggeri 4 Nisan 2001 tarihinde Rom şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giacomo Uggeri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giacomo Uggeri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giacomo Uggeri'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giacomo Uggeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giacomo Uggeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giacomo Uggeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giacomo Uggeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Helios U19

1 Ocak 2019 yılında JK Welco

1 Ocak 2021 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2022 yılında JK Tammeka

Giacomo Uggeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giacomo Uggeri şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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