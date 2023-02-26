Gian Carlo Terreros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Carlo Terreros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gian Carlo Terreros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gian Carlo Terreros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gian Carlo Terreros 14 Mayıs 1998 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gian Carlo Terreros Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gian Carlo Terreros Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gian Carlo Terreros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gian Carlo Terreros'nin Orense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gian Carlo Terreros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gian Carlo Terreros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gian Carlo Terreros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gian Carlo Terreros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona SC B

1 Ocak 2016 yılında Barca SC U20

1 Ocak 2017 yılında Barcelona SC B

27 Haziran 2017 yılında Toreros FC

31 Aralık 2017 yılında Barcelona SC B

1 Mayıs 2018 yılında Toreros FC

31 Aralık 2018 yılında Barcelona SC B

21 Nisan 2019 yılında Toreros FC

31 Aralık 2019 yılında Barcelona SC B

13 Ocak 2021 yılında CD Olmedo

8 Nisan 2021 yılında Santo Domingo

2 Şubat 2022 yılında Orense

Gian Carlo Terreros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gian Carlo Terreros şuan Orense SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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