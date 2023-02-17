Gian Gelade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Gelade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gian Gelade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gian Gelade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gian Gelade 23 Eylül 2000 tarihinde Genk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gian Gelade Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gian Gelade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gian Gelade'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gian Gelade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gian Gelade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gian Gelade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gian Gelade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Beveren Res.

1 Temmuz 2019 yılında Eendr. Termien

1 Temmuz 2020 yılında Dessel Sport

Gian Gelade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gian Gelade şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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