Gian Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gian Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gian Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gian Martins 2 Nisan 1993 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gian dos Santos Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gian Martins Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gian Martins, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gian Martins'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gian Martins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/gian.dossantos?fref=pymk

Gian Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gian Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gian Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gian Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sanjoanense

1 Temmuz 2015 yılında União Madeira

1 Temmuz 2017 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2019 yılında Taraz

27 Ocak 2020 yılında Okzhetpes

12 Mart 2021 yılında Atyrau

19 Ocak 2022 yılında Qyzyljar

4 Ocak 2023 yılında Kiryat Shmona

Gian Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gian Martins şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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