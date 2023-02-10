Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gian Nardelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gian Nardelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gian Nardelli 11 Mart 2000 tarihinde Reconquista şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gian Nardelli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gian Nardelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gian Nardelli'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gian Nardelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gian Nardelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gian Nardelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gian Nardelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CA Colón II

1 Temmuz 2022 yılında CA Colón

Gian Nardelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gian Nardelli şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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