Gian Verschoren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Verschoren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gian Verschoren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gian Verschoren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gian Verschoren 28 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gian Verschoren Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gian Verschoren, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gian Verschoren'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gian Verschoren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gian Verschoren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gian Verschoren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gian Verschoren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KSK Heist

Gian Verschoren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gian Verschoren şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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