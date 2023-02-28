Giancarlo Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giancarlo Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giancarlo Carmona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giancarlo Carmona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giancarlo Carmona 12 Ekim 1985 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Giancarlo Carmona Maldonado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giancarlo Carmona Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giancarlo Carmona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giancarlo Carmona'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giancarlo Carmona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giancarmona25/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100005874705846

Giancarlo Carmona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giancarlo Carmona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giancarlo Carmona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giancarlo Carmona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında U. San Marcos

1 Ocak 2007 yılında Alianza Atl.

1 Temmuz 2008 yılında Universitario

1 Ocak 2011 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2012 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2012 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2013 yılında José Gálvez

31 Aralık 2013 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2014 yılında UTC

31 Aralık 2014 yılında San Lorenzo

25 Ocak 2015 yılında Mushuc Runa SC

20 Ocak 2016 yılında Ayacucho FC

6 Ocak 2017 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2018 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2020 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2022 yılında AD Cantolao

Giancarlo Carmona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giancarlo Carmona şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Giancarlo Carmona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 4 numaralı formasıyla 29 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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