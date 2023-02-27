Gianfranco Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianfranco Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianfranco Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianfranco Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianfranco Chavez 10 Ağustos 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Gianfranco Chávez Massoni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianfranco Chavez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Gianfranco Chavez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Gianfranco Chavez'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gianfranco Chavez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GianfrancoCha4

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http://www.instagram.com/gianfrancochavez4/

http://www.facebook.com/gianfranco.chavezmassoni

Gianfranco Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianfranco Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Gianfranco Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianfranco Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sport. Cristal

31 Temmuz 2018 yılında Dep. Coopsol

31 Aralık 2018 yılında Sport. Cristal

Gianfranco Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianfranco Chavez şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Gianfranco Chavez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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