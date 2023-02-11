Gianfranco Ferrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianfranco Ferrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianfranco Ferrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianfranco Ferrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianfranco Ferrero 6 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianfranco Ferrero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gianfranco Ferrero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gianfranco Ferrero'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gianfranco Ferrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gianfranco Ferrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gianfranco Ferrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianfranco Ferrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2019 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2020 yılında Central Norte

1 Ocak 2022 yılında Racing (Cba)

Gianfranco Ferrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianfranco Ferrero şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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