Gianfranco Manrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianfranco Manrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianfranco Manrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianfranco Manrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianfranco Manrique 12 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,7 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianfranco Manrique Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gianfranco Manrique, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına - tarihinde katılmıştır. Gianfranco Manrique'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gianfranco Manrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gianfranco Manrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gianfranco Manrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianfranco Manrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianfranco Manrique şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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