Gianluca Bei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianluca Bei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianluca Bei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianluca Bei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianluca Bei 17 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianluca Bei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gianluca Bei, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gianluca Bei'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gianluca Bei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianluca Bei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gianluca Bei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianluca Bei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Mondercange

1 Temmuz 2017 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2018 yılında US Hostert

1 Temmuz 2020 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2021 yılında Differdange 03

Gianluca Bei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianluca Bei şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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