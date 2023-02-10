Gianluca Ferrari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianluca Ferrari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianluca Ferrari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianluca Ferrari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianluca Ferrari 30 Haziran 1997 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianluca Ferrari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Gianluca Ferrari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gianluca Ferrari'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gianluca Ferrari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gianluca Ferrari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gianluca Ferrari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianluca Ferrari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2014 yılında Latina U19

30 Haziran 2015 yılında Scandicci G.

1 Temmuz 2015 yılında Montecatini

1 Ağu 2017 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo

9 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz

9 Şubat 2021 yılında San Lorenzo

10 Şubat 2021 yılında Godoy Cruz

Gianluca Ferrari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianluca Ferrari şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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