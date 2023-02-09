Gianluca Prestianni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianluca Prestianni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianluca Prestianni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianluca Prestianni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianluca Prestianni 31 Ocak 2006 tarihinde Ciudadela şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianluca Prestianni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gianluca Prestianni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gianluca Prestianni'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gianluca Prestianni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gianluca Prestianni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gianluca Prestianni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianluca Prestianni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Vélez II

1 Temmuz 2022 yılında Vélez Sarsfield

Gianluca Prestianni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianluca Prestianni şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Gianluca Prestianni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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