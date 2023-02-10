Gianluca Pugliese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianluca Pugliese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianluca Pugliese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianluca Pugliese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianluca Pugliese 7 Mart 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianluca Pugliese Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gianluca Pugliese, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gianluca Pugliese'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gianluca Pugliese Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gianluca Pugliese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gianluca Pugliese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianluca Pugliese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Platense

11 Şubat 2021 yılında Estudiantes BA

28 Temmuz 2021 yılında Platense

29 Temmuz 2021 yılında CA Mitre

31 Aralık 2021 yılında Platense

1 Ocak 2022 yılında CA San Telmo

31 Aralık 2022 yılında Platense

2 Şubat 2023 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2023 yılında Platense

Gianluca Pugliese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianluca Pugliese şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.