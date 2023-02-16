Gianlucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianlucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianlucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianlucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianlucas 4 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gianlucas Marques Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianlucas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gianlucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gianlucas'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gianlucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianlucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gianlucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianlucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2022 yılında AD Jequié

12 Ağu 2022 yılında Jaguaré-ES

1 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Gianlucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianlucas şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.