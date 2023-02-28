Gianlucca Fatecha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianlucca Fatecha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gianlucca Fatecha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gianlucca Fatecha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gianlucca Fatecha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianlucca Fatecha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gianlucca Fatecha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianlucca Fatecha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianlucca Fatecha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianlucca Fatecha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianlucca Fatecha 17 Ocak 1998 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gianlucca Fatecha Benitez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianlucca Fatecha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Gianlucca Fatecha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gianlucca Fatecha'nin Club Cienciano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gianlucca Fatecha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianlucca Fatecha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gianlucca Fatecha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianlucca Fatecha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Olimpia

10 Temmuz 2017 yılında Anderlecht U21

30 Haziran 2018 yılında Olimpia

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia U23

10 Ekim 2020 yılında 12 de Octubre

31 Aralık 2020 yılında Olimpia U23

1 Ocak 2021 yılında Olimpia

8 Ocak 2021 yılında River Plate

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

1 Ocak 2022 yılında Sol de América

11 Ocak 2023 yılında Cienciano

Gianlucca Fatecha kimdir

Gianlucca Fatecha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianlucca Fatecha şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Gianlucca Fatecha nereli

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