Gianluigi Pitisci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianluigi Pitisci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianluigi Pitisci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianluigi Pitisci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianluigi Pitisci 22 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianluigi Pitisci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Gianluigi Pitisci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gianluigi Pitisci'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gianluigi Pitisci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianluigi Pitisci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gianluigi Pitisci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianluigi Pitisci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UT Petingen U19

1 Temmuz 2019 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2020 yılında Jeunesse Canach

1 Temmuz 2021 yılında Mertert-Wass.

5 Ocak 2022 yılında Arce

1 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

Gianluigi Pitisci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianluigi Pitisci şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sporting Steinfort,Royal Execlsior Vrton, RFC Seraing, CS Sedan, Union Titus Petingen

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.