Gianmarco Gambetta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianmarco Gambetta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianmarco Gambetta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianmarco Gambetta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianmarco Gambetta 2 Mayıs 1991 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Gianmarco Gambetta Sponza şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianmarco Gambetta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ricky Schanks yapmaktadır. Gianmarco Gambetta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gianmarco Gambetta'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gianmarco Gambetta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/gmgambetta/

Gianmarco Gambetta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianmarco Gambetta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Gianmarco Gambetta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianmarco Gambetta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında U. San Martín

28 Ocak 2014 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2014 yılında U. San Martín

1 Temmuz 2014 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2015 yılında Juan Aurich

23 Ocak 2018 yılında Alianza Lima

5 Ocak 2019 yılında Alianza UDH

27 Şubat 2021 yılında Carlos Stein

19 Nisan 2021 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2023 yılında UTC

Gianmarco Gambetta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianmarco Gambetta şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.