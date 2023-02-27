Gianmarco Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianmarco Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianmarco Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianmarco Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianmarco Mendoza 5 Mayıs 2003 tarihinde Chupaca şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Gianmarco Mendoza Paucar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianmarco Mendoza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gianmarco Mendoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gianmarco Mendoza'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gianmarco Mendoza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gianmarcomendoza/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100077255468610

Gianmarco Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianmarco Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Gianmarco Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianmarco Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sport Huancayo

Gianmarco Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianmarco Mendoza şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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