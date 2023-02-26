Gianni Cagua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianni Cagua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianni Cagua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianni Cagua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianni Cagua 17 Ekim 2000 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gianni Francesco Cagua Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianni Cagua Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gianni Cagua'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gianni Cagua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianni Cagua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gianni Cagua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianni Cagua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Club Brasilia

9 Nisan 2019 yılında Esmeraldas FC

15 Eylül 2020 yılında CD Everest

1 Mart 2021 yılında Portoviejo FC

18 Temmuz 2022 yılında Delfín SC

Gianni Cagua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianni Cagua şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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