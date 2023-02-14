Gianni De Nitti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianni De Nitti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianni De Nitti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianni De Nitti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianni De Nitti 9 Nisan 2003 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianni De Nitti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Gianni De Nitti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gianni De Nitti'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gianni De Nitti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gianni De Nitti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gianni De Nitti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianni De Nitti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Zürich

Gianni De Nitti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianni De Nitti şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gianni De Nitti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Red Star ZH, FC Zürich

İsviçre U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 64 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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