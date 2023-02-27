Gianni Monteiro Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianni Monteiro Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianni Monteiro Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianni Monteiro Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianni Monteiro Lima 22 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Gianni Filipe Medina da Mata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianni Monteiro Lima Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Distinty Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gianni Monteiro Lima'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gianni Monteiro Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianni Monteiro Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gianni Monteiro Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianni Monteiro Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ettelbrück U17

1 Temmuz 2018 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2020 yılında Differdange 03

Gianni Monteiro Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianni Monteiro Lima şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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