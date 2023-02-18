Giannis Christopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Christopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Christopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Christopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Christopoulos 22 Haziran 2000 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Χριστόπουλος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Christopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Giannis Christopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Christopoulos'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Christopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Christopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giannis Christopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Christopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2014 yılında Ast.Tripoli U17

1 Temmuz 2016 yılında A. Tripolis U20

4 Ağu 2017 yılında Asteras Tripoli

1 Eylül 2022 yılında Slaven Belupo

30 Haziran 2023 yılında Asteras Tripoli

Giannis Christopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Christopoulos şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Christopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.