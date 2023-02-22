Giannis Dalianopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Dalianopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Dalianopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Dalianopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Dalianopoulos 3 Mart 1999 tarihinde Giannitsa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Δαλιανόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Dalianopoulos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportseleven Berlin yapmaktadır. Giannis Dalianopoulos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Giannis Dalianopoulos'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Dalianopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Dalianopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Dalianopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Dalianopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paiko Goumen.

1 Şubat 2016 yılında Eth. Agioneriou

1 Temmuz 2016 yılında Apollon 1926

Giannis Dalianopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Dalianopoulos şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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