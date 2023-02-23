Giannis Masouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Masouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Masouras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Masouras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giannis Masouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Masouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Masouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Masouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Masouras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Masouras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Masouras 24 Ağustos 1996 tarihinde Patra şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Μασούρας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Masouras Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Giannis Masouras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giannis Masouras'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Masouras Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giannis.masouras.21/?hl=de

Giannis Masouras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Masouras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giannis Masouras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Masouras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Panachaiki

24 Temmuz 2015 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2018 yılında Olimpiakos

4 Şubat 2019 yılında Panionios

28 Ocak 2020 yılında Olimpiakos

29 Ocak 2020 yılında AE Larisa

30 Haziran 2020 yılında Olimpiakos

26 Ağustos 2020 yılında Górnik Zabrze

30 Haziran 2021 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2021 yılında Sparta R.

30 Haziran 2022 yılında Olimpiakos

4 Ocak 2023 yılında Miedz Legnica

Giannis Masouras kimdir

Giannis Masouras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Masouras şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Apollon Patras

Giannis Masouras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Giannis Masouras nereli

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