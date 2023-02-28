Giannis Niarchos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Niarchos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Niarchos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Niarchos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Niarchos 26 Haziran 2002 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Νιάρχος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Niarchos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Giannis Niarchos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giannis Niarchos'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Giannis Niarchos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Niarchos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Niarchos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Niarchos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAO U19

18 Eylül 2020 yılında FK Senica

1 Temmuz 2022 yılında Zlate Moravce

1 Ocak 2023 yılında Dunajska Streda

Giannis Niarchos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Niarchos şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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